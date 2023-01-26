Хабиба не будет — зато Хасбик на месте! У Волкановски попросту нет шансов

Главным спортивным событием февраля в единоборствах станет турнир UFC 284. Если конкретнее — чемпионский бой за титул в лёгком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Наследник легендарного Хабиба проведёт свою первую защиту пояса, а его оппонент — самый доминирующий боец в истории полулёгкого веса, решивший подняться дивизионом выше. Добавляет интриги и тот факт, что Махачеву придётся справляться без друга и наставника: Хабиб внезапно отошёл от дел и в Австралию не поедет.

Зато там будет Хасбик! Скандальный блогер уже объявил, что прилетел в Перт вместе со своим другом Исламом. Маленький, но яркий парень точно даст Австралии огня и влюбит в себя болельщиков. Напомним, блогер, которого зовут Хасбулла Магомедов, продолжает вести на редкость насыщенную жизнь: успел объявить войну энергетическим напиткам, оформить визу в США и огорчить Кэтлин Чукагян, поскольку «с женщинами он не фотографируется». И это мы не вспоминаем про недавний громкий визит в Аргентину и «бой» с Генри Сехудо.

Кстати, в своё время Хасбик успел провести немало весёлых минут с Волкановски. Грозный чемпион UFC снимал с блогером шуточные схватки, «проигрывал» ему пояс и даже разрешал размазать гамбургер по своему лицу! Причём Магомедов изначально не хотел хулиганить с едой, но Волкановски сам попросил устроить подобное шоу. А потом Александр ещё и заступался за Хасбика, когда на дагестанца попытался «наехать» знаменитый Конор Макгрегор — кажется, боец проникся искренней симпатией к малышу.

Волкановски в нескольких интервью называл Хасбуллу своим хорошим приятелем — но теперь маленькая суперзвезда будет болеть против австралийца. Нет сомнений, что Хасбик не предаст своего друга Махачева: из всей команды Хабиба блогер чаще всего проводит время именно с Исламом. Теперь Магомедов будет максимально раскручивать бой Махачев — Волкановски и, возможно, начнёт психологическую атаку на австралийца, который к нему так тепло относится. Может, Хасбик окажется секретным оружием россиянина?



Хабиба не будет, но Александру это не поможет. Да, Волкановски очень крут, вот только Махачев ещё круче. Ислам крупнее соперника, хорош в стойке, а его борьба превосходит умения австралийца попросту на порядок. Ещё одним козырем дагестанца станет Хасбулла, который заменит Хабиба и станет ничуть не хуже Нурмагомедова разрушать психологическую защиту Волкановски. Маленький блогер вполне может морально задавить австралийца в его же логове — стоит только захотеть. У Александра попросту нет шансов!