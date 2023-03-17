Рахмонов сделал заявление о возможном бое с Хамзатом Чимаевым

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов ответил на вопрос по поводу потенциального поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Брат Чимаева говорил, что не хочет боя между нами? Честно говоря, он правильно говорит. Мы два братских народа. Просто это спорт. У меня никаких претензий ни к кому нет. Просто если ему предложит UFC, он же не будет отказываться. Я тоже не буду отказываться. Это просто спорт. Я ко всем чеченцам хорошо отношусь. В принципе братский народ. Бой покажет, кто сильнее», — сказал Рахмонов на канале «Вестник ММА» в YouTube.

В настоящий момент Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Чимаев — третье.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: