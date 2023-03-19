Джастин Гэтжи победил Рафаэля Физиева на турнире UFC 286 в Лондоне

Американский боец UFC Джастин Гэтжи одержал победу над Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 286, который проходит в Лондоне (Великобритания).

Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи.

Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Всего на счету Джастина 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он потерпел четыре поражения. В последнем до боя с Физиевым поединке Гэтжи уступил бразильцу Чарльзу Оливейре в титульном поединке, который прошёл в мае 2022 года. Этот титульный бой был для Гэтжи вторым в карьере — в октябре 2020 года он проиграл удушающим приёмом россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Что касается Физиева, то он потерпел второе поражение в 14 поединках. Это поражение стало для Рафаэля первым с апреля 2019 года, когда он проиграл Магомеду Мустафаеву на турнире в Санкт-Петербурге.