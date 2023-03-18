UFC 286: Усмана отправят на пенсию, а Физиев и Гэтжи сорвут крышу с арены? LIVE

В ночь с 18 на 19 марта состоится номерной турнир UFC 286, который пройдёт на арене «The O2 Arena» в городе Лондон (Англия, Великобритания). В главном бою вечера Леон Эдвардс и Камару Усман будут биться за чемпионский пояс в полусреднем весе. Этим поединком они закроют свою трилогию. В соглавном бою вечера зарубятся Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Оба рассчитывают в будущем биться за пояс, который принадлежит нашему чемпиону Исламу Махачеву.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Усман и Эдвардс готовы провести титульный бой с Макгрегором
«Как король я принимаю любые вызовы. Так что титульный бой может получить тот, кто хочет», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.
«Я всегда говорил, что не против. Так что если получится, то окей», — согласился Усман.
А вот стердаун Гэтжи и Физиева получился более хладнокровным
Права на видео принадлежат UFC.
Финальная битва взглядов Усмана и Эдвардса получилась жаркой
Права на видео принадлежат UFC.
Адесанья считает, что Мокаев обязательно станет чемпионом UFC
Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья оценил перспективы британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева.
«Буду следить за Мокаевым. Менеджер Тим Симпсон постоянно говорил мне о нём, говорил, что он особенный боец. Я видел его бой с Дёрденом. Это было, когда он, кажется, выбросил удар коленом в полёте, потом он запер его на гильотину. То, как он атакует, его борьба… У него действительно отличная борьба. Это перспективный боец, он станет чемпионом, он и сам говорит об этом, и Тим тоже мне говорит, что Мокаев станет чемпионом», — приводит слова Адесаньи BJPenn.
Физиев решительно настроен на титул. Но ради достойных ребят готов и подождать
Рафаэль Физиев высказался о шансах получить титульный бой с россиянином Исламом Махачевым.
«Честно, мне плевать, получу ли я бой с Махачевым. Если я выиграю у Гэтжи, то буду в хорошем положении. Если Бенеил Дариуш выиграет у Оливейры, то он на все 150% заслуживает поединка за титул. Так что если он выиграет у Чарльза, я не буду стоять у него на пути, а подожду. Если получу титульный бой после Гэтжи, буду счастлив. Если дадут кого-то другого, тоже буду счастлив, потому что я остаюсь в хорошем положении», — сказал Физиев в интервью Submission Radio.
Где смотреть турнир UFC 286 с боем Гэтжи – Физиев
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
- Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
В карде будет и наш Мухаммад Мокаев! Он идёт по мощнейшему графику
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев идёт за очередной победой. И в UFC он готов драться очень часто.
«18 марта будет мой четвёртый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца в полусреднем весе, который был более активен, чем я! Я не отказывался ни от каких боёв, с кем бы UFC меня ни ставил, я дрался и просил имена покрупнее», — написал Мокаев в социальных сетях.
Когда состоится UFC 286 с главным боем Усман – Эдвардс
- Турнир UFC 286 с главным боем Леон Эдвардс – Камару Усман состоится в ночь с 18 на 19 марта на арене «The O2 Arena» в городе Лондон (Англия, Великобритания).
- Начало бойцовского вечера — в 20:00 по московскому времени.
- Основной кард стартует в 00:00 мск.
Эдвардс не готов даже представить своё поражение
Леон Эдвардс высказался о предстоящем третьем поединке с нигерийцем Камару Усманом.
«Я просто не могу представить, как он победит. Люди по-прежнему сомневаются во мне, и я всё ещё чувствую, что мне есть что доказывать. Я выступаю лучше всего, когда мне есть что доказывать», – сказал Эдвардс в интервью BT Sport.
Полный кард турнира UFC 286
Основной кард
- Леон Эдвардс (20-3-0) – Камару Усман (20-2-0), титульный бой в полусреднем весе;
- Джастин Гэтжи (24-4-0) – Рафаэль Физиев (12-1), лёгкий вес;
- Гуннар Нельсон (18-5-1) – Брайан Барберена (18-9-0), полусредний вес;
- Дженнифер Майя (20-9-1) – Кейси О’Нилл (9-0-0), женский наилегчайший вес;
- Марвин Веттори (18-6-1) – Роман Долидзе (12-1-0), средний вес.
Предварительный кард
- Джек Шор (16-1-0) – Макван Амирхани (17-8-0), полулёгкий вес;
- Крис Данкан (9-1-0) – Омар Моралес (11-3-0), лёгкий вес;
- Сэм Паттерсон (13-1-1) – Янал Ашмоз (6-0-0), легкий вес;
- Мухаммад Мокаев (9-0-0) – Джафель Фильо (14-2-0), наилегчайший вес.
Ранние прелимы
- Лерон Мёрфи (11-0-1) – Габриэль Сантос (9-0), полулёгкий вес;
- Кристиан Данкан (21-3) – Душко Тодорович (11-3), средний вес;
- Джейк Хэдли (13-3) – Малкольм Гордон (14-6), наилегчайший вес;
- Джоанн Калдервуд (16-9) – Луана Каролина (8-3), женский наилегчайший вес;
- Джей Херберт (12-4) – Людовит Клейн (18-4), лёгкий вес;
- Джулиана Миллер (7-1) – Вероника Маседо (6-4-1), женский наилегчайший вес.
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