UFC 286: Усмана отправят на пенсию, а Физиев и Гэтжи сорвут крышу с арены? LIVE

В ночь с 18 на 19 марта состоится номерной турнир UFC 286, который пройдёт на арене «The O2 Arena» в городе Лондон (Англия, Великобритания). В главном бою вечера Леон Эдвардс и Камару Усман будут биться за чемпионский пояс в полусреднем весе. Этим поединком они закроют свою трилогию. В соглавном бою вечера зарубятся Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Оба рассчитывают в будущем биться за пояс, который принадлежит нашему чемпиону Исламу Махачеву.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.