Рамазан Исмаилов: не думаю, что Махачеву стоит выходить на бой с Эдвардсом

Рамазан Исмаилов, тренер и брат известного российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, высказался о потенциальном поединке между действующими чемпионами UFC Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом.

«Если в UFC заинтересованы в проекте «Махачев», хотят вывести на первую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, для них не проблема организовать поединок между Исламом и Эдвардсом. Я не исключаю, что даже Конору Макгрегору могут дать титульный бой с Леоном.

Нельзя недооценивать Эдвардса. Камару Усман – борец олимпийского уровня, а Леон вставал, хорошо защищался. Он чувствует дистанцию и остро бьёт ногами. Это будет серьёзное испытание для Махачева. Мы будем болеть за нашего земляка, но ему будет очень тяжело. Шансы есть, но, думаю, не стоит», – приводит слова Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, сегодня, 19 марта, в Лондоне (Великобритания) Эдвардс провёл дебютную защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг), победив судейским решением нигерийца Камару Усмана.

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