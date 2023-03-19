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«Отличная работа». Усман поздравил Эдвардса с победой на UFC 286

«Отличная работа». Усман поздравил Эдвардса с победой на UFC 286
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), нигериец Камару Усман прокомментировал в социальных сетях выступление в поединке с британцем Леоном Эдвардсом, состоявшемся сегодня, 19 марта, на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).

«Особая благодарность моему менеджменту, семье, друзьям и болельщикам. Я отдаю должное каждому из вас. Это был не мой вечер, но, как и всегда, мы возвращаемся в зал. Мои поздравления Леону Эдвардсу, отличная работа», – написал Усман в социальных сетях.

Камару Усман дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2015 года и провёл в общей сложности 17 поединков. Леон Эдвардс стал единственным бойцом в UFC, которому он проиграл.

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