Ведущий тренер по боксу RCC дал прогноз на бой Тима Цзю и Джармелла Чарло

Тренер российского боксёра Магомеда Курбанова Мирхаким Сабуров дал прогноз на предстоящий поединок Тимофея Цзю и действующего чемпиона в первом среднем весе Джармелла Чарло.

«Чарло деклассирует Цзю. Харрисон (последний соперник сына Кости. — Прим. «Чемпионата») не подключал к атакам дальнюю руку, и шесть раундов контролировал Цзю джебом. Если Чарло подключит и прямой, и боковой, то это будет досрочная победа», — сказал Сабуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Дёминым

Напомним, Чарло и Цзю должны были провести поединок ещё в конце января. Однако из-за травмы американца бой был перенесён на неопределённый срок. Ранее Чарло заявил, что будет готов примерно к концу лета.

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