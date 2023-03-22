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Ермеков — о поп-MMA: больше языком болтают, чем показывают

Ермеков — о поп-MMA: больше языком болтают, чем показывают
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Казахстанский боец Даурен Ермеков высказал отношение к поп-ММА. В качестве примера своей позиции он привёл прославленного российского бойца Фёдора Емельяненко, который, по словам Ермекова, много не разговаривал, а показывал все свои действия боями.

«Я смотрю иногда. Не смотрю целиком бои. Просто листаю в социальных сетях видео и попадаю на нарезки, пресс-конференции. Больше языком там болтают, нежели показывают на деле.

Если брать Фёдора Емельяненко, например, он показывал все свои действия боями. Он много не разговаривал, доказывал боями, выигрывал. И он стал известен тем, что хорошо бился! А сейчас у людей поменялось мировоззрение. Все стали прислушиваться к бойцам. Как они разговаривают, друг друга оскорбляют. И людям начало это нравиться. Не знаю, сейчас пошло такое поколение. А я больше люблю доказывать всё боями, как Фёдор Емельяненко», — сказал Ермеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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