Кормье считает, что Эдвардс и Усман могут провести четвёртый бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение, что Леон Эдвардс и Камару Усман встретятся в октагоне ещё раз.
На турнире UFC 286 бойцы встретились в третий раз. Поединок завершился победой Эдвардса решением большинства судей, и британец, таким образом, защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. До этого Усман и Эдвардс встречались в августе, и Леон выиграл нокаутом.
«Думаю, это ещё не конец. Мне кажется, что это одна из тех ситуаций, когда четвёртый бой между двумя бойцами вполне может быть организован. Мы уже видели это в случае с Брэндоном Морено и Дейвисоном Фигейреду. Я не уверен, что мы не увидим такое снова. Усман и Эдвардс намного лучше остальных бойцов в дивизионе», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.
- 21 марта 2023
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