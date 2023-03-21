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Кормье считает, что Эдвардс и Усман могут провести четвёртый бой

Кормье считает, что Эдвардс и Усман могут провести четвёртый бой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение, что Леон Эдвардс и Камару Усман встретятся в октагоне ещё раз.

На турнире UFC 286 бойцы встретились в третий раз. Поединок завершился победой Эдвардса решением большинства судей, и британец, таким образом, защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. До этого Усман и Эдвардс встречались в августе, и Леон выиграл нокаутом.

«Думаю, это ещё не конец. Мне кажется, что это одна из тех ситуаций, когда четвёртый бой между двумя бойцами вполне может быть организован. Мы уже видели это в случае с Брэндоном Морено и Дейвисоном Фигейреду. Я не уверен, что мы не увидим такое снова. Усман и Эдвардс намного лучше остальных бойцов в дивизионе», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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