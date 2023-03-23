Бой абсолютного чемпиона мира Иноуэ перенесён из-за травмы

Лидер рейтинга pound-for-pound, чемпион мира в трёх весовых категориях и абсолютный чемпион в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO) не выступит 7 мая, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.
Японец получил травму во время подготовки, его поединок с обладателем титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), американцем Стивеном Фултоном (21-0, 8 KO) предположительно перенесён на лето.
Наое Иноуэ 29 лет. Боец является чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг), втором наилегчайшем (до 52,2 кг) и легчайшем весе (до 53,5 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Стивену Фултону 28 лет. Боец стал чемпионом мира в январе 2021 года и уже спустя 10 месяцев объединил пояса, одолев раздельным решением непобеждённого соотечественника Брэндона Фигероа (23-1-1, 18 KO).
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