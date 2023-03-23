Энтони Джошуа заявил, что с командой Тайсона Фьюри тяжело вести переговоры

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа высказался о сложностях переговоров с Тайсоном Фьюри.
«Я должен был драться с Фьюри ещё до своего первого поединка с Усиком, но тогда он отказался из-за судебных разбирательств. Затем, в декабре прошлого года переговоры также сорвались. Состоится ли наш бой? Не знаю, с ним сложно вести переговоры. Посмотрите на историю с Усиком, это безумие. Это хорошо, что люди начинают понимать, что на самом деле происходит на переговорах, и видят всё это.
Я, конечно, не собираюсь ждать этого чудака сложа руки. Есть и другие отличные бои. Если боя с Фьюри не будет в моём послужном списке, то я не стану жалеть. Если это случится, я буду за. Если нет, то нет», — приводит слова Джошуа ESPN.
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