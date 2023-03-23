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Президент Eagle FC рассказал о нынешнем состоянии лиги Хабиба Нурмагомедова

Президент Eagle FC рассказал о нынешнем состоянии лиги Хабиба Нурмагомедова
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Президент Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать промоушен.

«Нужен серьёзный партнёр с серьёзными деньгами. Лига не закрыта, будем думать, что делать. Если бы была закрыта, мы бы объявили, зачем кого-то держать? Мы не продаём [лигу]. Мы не выставлены на продажу. Пока на плаву», — приводит слова Завурова ТАСС.

Нурмагомедов приобрёл Eagle FC (прежнее название — GFC) в 2020 году. Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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