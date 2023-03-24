Фьюри жёстко отреагировал на срыв боя с Усиком. Выражений Тайсон не выбирал

Звёздный британский тяжеловес Тайсон Фьюри впервые высказался на тему отказа украинского боксёра Александра Усика от боя с ним.

«Усик, ты дерьмо маленькое. Ты настоящее маленькое дерьмо. Ты пучеглазый, зубастый, уродливый, маленький крысиный ублюдок. Ты маленький скользкий ублюдок. Всю неделю пытался выбраться из этого, умоляя о матче-реванше, как маленькая девочка. А когда у тебя появился матч-реванш, ты отказался драться в нём. Ты маленькое дерьмо, (личностное оскорбление). Всегда знай (снова нецензурный переход на личности), что ты никогда в жизни не наберёшься мужества, чтобы драться с Цыганским королём. Ты маленькая сволочь (длительный поток ругани). И вся твоя команда знает это.

У наших юристов есть полная информация (переход на личности). Продолжай бегать (от меня). Подерись теперь с (Даниэлем) Дюбуа за пару баксов, дерьмо, и всегда знай, что ты из себя представляешь, что ты никогда не смог бы связаться (в ринге) с Цыганским королём. Ты дерьмовый маленький трус», — сказал Фьюри в видео, опубликованном в своей социальной сети.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий