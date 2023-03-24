Масвидаль отреагировал на слова Рогана о том, что он лучше Сен-Пьера

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль отреагировал на слова известного комментатора Джо Рогана. Ранее он заявил, что Масвидаль сильнее Жоржа Сен-Пьера.
«Джо всегда следил за этим видом спорта и похож на энциклопедию. Мы виделись с ним, и когда говорим о боях, то нет никого, о ком бы он не знал. Называешь бойца, и он говорит: «Да, я помню его, он нокаутировал того-то в седьмом раунде». Просто энциклопедия. То, что он называет меня одним из лучших бойцов, это значимая отметка. Я считаю его настоящим знатоком нашего спорта и не думаю, что он предвзят. Так что очень круто, что он так отзывается обо мне.
Как и любой боец, я хочу драться только с лучшими. Сейчас меня не беспокоит Жорж Сен-Пьер, потому что он не дерётся. Меня беспокоит каждый боец из топ-5. Им я хочу навредить. Особенно борцам», — цитирует Масвидаля MMAJunkie.
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