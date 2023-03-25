Бенавидес: думаю, у Бивола есть всё, чтобы победить Бетербиева

Временный чемпион в суперсреднем весе WBC Дэвид Бенавидес поделился своими планами на будущее. Американец не исключает варианта боя с россиянином Дмитрием Биволом.
«Я много спарринговал с Биволом. Так что я знаю, что происходит на этих спаррингах. Да, я мог бы победить его. Я могу нокаутировать его»
«Пока Бивол и Бетербиев не встретятся, нельзя точно сказать, кто победит. Они оба чемпионы, всё решит личная встреча. Если честно, я думаю, что Бивол может победить Бетербиева. Но никто этого не знает, пока это не произойдет. Я думаю, что работа ногами Бивола, то, как он дерется и насколько он дисциплинирован, я думаю, у него есть всё, что нужно, чтобы победить Бетербиева», — сказал Бенавидес на пресс-конференции перед боем с Калебом Плантом.
Если «Мексиканский монстр» не получит большие бои в своём дивизионе, где на вершине Канело Альварес, Джермелл Чарло и Дэвид Моррелл, он поднимется в дивизион Бивола и Бетербиева.
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