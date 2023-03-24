«Когда есть кого бить, лучше не драться с россиянами». Бабанин — о бое Бетербиев — Бивол

Российский боксёр Максим Бабанин высказался о потенциальном поединке между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Когда есть кого ещё бить из других чемпионов, помимо россиян, лучше не драться с соотечественниками. Но это спорт, это бокс. Тебе приходит хорошее предложение, вмешиваются важные обстоятельства. Ведь для многих бокс — это хороший заработок, работа. Если тебе предложили хорошие условия, почему не подраться с россиянином? А тут ещё все титулы на кону.

Я за Бивола в любом случае. Дружу с ним, это хороший парень. Оба пацана из России, но за кого-то болеешь больше. Бивол нравится мне по стилю, ещё интересно, что раньше в Диму вообще никто не верил», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: