Россиянка Сычугова отреагировала на поражение в финале ЧМ по боксу

Член женской сборной России по боксу Наталия Сычугова, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира – 2023 в Нью-Дели (Индия), прокомментировала выступление на турнире.

«В боксе мы становимся серебряными призёрами, но почему-то всё равно проигрываем. Знаете, это такой дисбаланс… Бой проигран, но я серебряный призёр чемпионата мира, должна радоваться и гордиться. Думаю, что осознание придёт позже, сейчас расстроена.

Насколько объективно решение судей? Я думаю, решение объективное. Я всегда на себя думаю, недоработала, что-то недоделала. Всегда виновата я, и в первую очередь к себе претензии. Где недоработала? Сейчас на эмоциях не буду говорить, потом с тренером разберём», – приводит слова Сычуговой Федерация бокса России.