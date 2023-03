Россиянин Дураев раздельным решением победил Нджокуани на турнире UFC

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. В рамках основного карда россиянин Альберт Дураев встретился с американцем Чиди Нджокуани.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. Таким образом, россиянин одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах при четырёх поражениях.

В главном событии турнира эквадорец Марлон Вера встретится с представителем США Кори Сэндхагеном. В соглавном бою выступит россиянка Яна Куницкая-Сантос, которой противостоять будет американка Холли Холм.

Основной кард:

Марлон Вера vs Кори Сэндхаген

Холли Холм vs Яна Сантос

Нэйт Ландвер vs Остин Линго

Мэйси Барбер vs Андреа Ли

Альберт Дураев vs Чиди Нжокуани