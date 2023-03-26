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Россиянин Дураев раздельным решением победил Нджокуани на турнире UFC

Россиянин Дураев раздельным решением победил Нджокуани на турнире UFC
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В ночь на 26 марта в Сан-Антонио проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. В рамках основного карда россиянин Альберт Дураев встретился с американцем Чиди Нджокуани.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей. Таким образом, россиянин одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах при четырёх поражениях.

В главном событии турнира эквадорец Марлон Вера встретится с представителем США Кори Сэндхагеном. В соглавном бою выступит россиянка Яна Куницкая-Сантос, которой противостоять будет американка Холли Холм.

Основной кард:

Марлон Вера vs Кори Сэндхаген
Холли Холм vs Яна Сантос
Нэйт Ландвер vs Остин Линго
Мэйси Барбер vs Андреа Ли
Альберт Дураев vs Чиди Нжокуани

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 43), Сан-Антонио, США
Чиди Нджокуани - Альберт Дураев (W)
26 марта 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Альберт Дураев
Окончено
SD
Чиди Нджокуани
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