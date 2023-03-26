Марлон Вера выступил с заявлением после поражения от Кори Сэндхагена

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43, в главном событии которого встречались третий номер рейтинга легчайшего дивизиона, эквадорский боец Марлон Вера и Кори Сэндхаген, занимающий пятую строчку в рейтинге.

Поединок продлился все пять раундов и завершился Сэндхагеном раздельным решением судей.

«Сегодня у меня ничего не получилось и у меня нет никаких оправданий. Это очень хреново, но такова жизнь», — написал Вера на своей странице в социальных сетях.

В активе Марлона Веры 21 победа в профессиональных смешанных единоборствах при восьми поражениях. Он прервал свою победную серию, которая насчитывала четыре боя.

У Кори Сэндхагена 16 побед и четыре поражения в ММА.