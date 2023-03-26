Марлон Вера выступил с заявлением после поражения от Кори Сэндхагена
Поделиться
В ночь на 26 марта в Сан-Антонио состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43, в главном событии которого встречались третий номер рейтинга легчайшего дивизиона, эквадорский боец Марлон Вера и Кори Сэндхаген, занимающий пятую строчку в рейтинге.
Поединок продлился все пять раундов и завершился Сэндхагеном раздельным решением судей.
«Сегодня у меня ничего не получилось и у меня нет никаких оправданий. Это очень хреново, но такова жизнь», — написал Вера на своей странице в социальных сетях.
В активе Марлона Веры 21 победа в профессиональных смешанных единоборствах при восьми поражениях. Он прервал свою победную серию, которая насчитывала четыре боя.
У Кори Сэндхагена 16 побед и четыре поражения в ММА.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
10:12
-
09:43
-
09:34
-
09:22
-
08:50
-
05:33
-
05:21
-
05:08
-
04:38
-
03:20
-
02:34
-
02:04
-
00:47
-
00:15
-
00:05
- 25 марта 2023
-
23:47
-
23:38
-
22:40
-
22:33
-
22:10
-
21:13
-
20:46
-
20:28
-
20:11
-
19:51
-
19:40
-
19:20
-
19:12
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:30
-
18:15
-
17:55
-
17:35
Партнерский контент