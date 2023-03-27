WBC определит временного чемпиона в полусреднем весе

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за временный титул в полусреднем весе (до 66,7 кг) между кубинцем Йорденисом Угасом (27-5, 12 KO) и американцем Марио Барриосом (27-2, 18 KO), сообщает издание BoxingScene.
Йорденису Угасу 36 лет. Боец является бывшим чемпионом мира в полусреднем весе. В последнем бою, состоявшемся в апреле 2022 года, Угас проиграл техническим нокаутом в десятом раунде американцу Эрролу Спенсу-младшему.
Марио Барриосу 27 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Первое поражение в карьере потерпел от рук звёздного нокаутёра и соотечественника Джервонты Дэвиса. В феврале 2022 года Барриос уступил судейским решением вернувшемуся после трёх лет отсутствия Киту Турману.
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