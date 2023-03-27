Женская сборная России вернулась домой. В Шереметьево их встретили родные и болельщики
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Женская сборная России по боксу вернулась домой. В аэропорту Шереметьево их встретили родные и болельщики.
Женская сборная России по боксу вернулась на Родину:
Напомним, на чемпионате мира, проходящем с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия), российские спортсменки завоевали три медали.
Чемпионкой в весовой категории до 70 кг стала 18-летняя Анастасия Демурчян, в финальном бою победившая единогласным судейским решением австралийку Фрэнсис Скотт.
Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова. В финальном матче она уступила раздельным судейским решением представительнице Китая Ян Ченджу.
Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак. В 1/2 финала соревнований россиянка проиграла марокканке Хадидже Марди.
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