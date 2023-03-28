Масвидаль — Чимаеву: ты не можешь провалить взвешивание и просить бой за титул
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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории, обратился к шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, который ранее просил титульный поединок в UFC.
«Я видел комментарий Хамзата Чимаева, где он вызывал Алекса Перейру. Да кто ты вообще такой? Это чемпион мира, а у тебя нет ни одной победы в топ-15 среднего веса. Ты не можешь провалить взвешивание на восемь с половиной фунтов и требовать бой за титул. Сначала дерись, потом говори, а пока лучше заткнись! Гилберта Бёрнса, у которого он с трудом выиграл раздельным решением, я просто похороню», — сказал Масвидаль в подкасте One Hour MMA.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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