Шевченко считает, что судья помешал ей победить в бою с Грассо

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко считает, что судья допустил несколько ошибок в её поединке с мексиканкой Алексой Грассо.

«Сразу я об этом не подумала, но спустя некоторое время я чётко понимаю, что этот рефери совершил некоторые действия, которым я не могу найти объяснение. Он судил оба моих последних боя, в том числе против Тайлы Сантос в Сингапуре, и в том поединке был момент, когда я завершила серию хай-киком в голову и почувствовала, что Таила потрясена, но, как только я хотела её добить и завершить бой, рефери меня остановил и дал ей отдышаться.

В поединке против Алексы он неожиданно решил вернуть нас в стойку в тот момент, когда я занимала доминирующую позицию в партере и разбивала её ударами. Такие ситуации могут повлиять на бойцов, потому что ты тратишь много энергии, чтобы провести тейкдаун, затем улучшаешь позицию и в тот момент, когда собираешься развивать свой успех, рефери вдруг решает, что вы должны подняться в стойку. Это определённо влияет на вашу производительность, потому что вам приходится начинать всё заново», — сказала Шевченко на YouTube-канале Middle Easy.