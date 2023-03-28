Шевченко считает, что судья помешал ей победить в бою с Грассо

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко считает, что судья допустил несколько ошибок в её поединке с мексиканкой Алексой Грассо.
«Сразу я об этом не подумала, но спустя некоторое время я чётко понимаю, что этот рефери совершил некоторые действия, которым я не могу найти объяснение. Он судил оба моих последних боя, в том числе против Тайлы Сантос в Сингапуре, и в том поединке был момент, когда я завершила серию хай-киком в голову и почувствовала, что Таила потрясена, но, как только я хотела её добить и завершить бой, рефери меня остановил и дал ей отдышаться.
В поединке против Алексы он неожиданно решил вернуть нас в стойку в тот момент, когда я занимала доминирующую позицию в партере и разбивала её ударами. Такие ситуации могут повлиять на бойцов, потому что ты тратишь много энергии, чтобы провести тейкдаун, затем улучшаешь позицию и в тот момент, когда собираешься развивать свой успех, рефери вдруг решает, что вы должны подняться в стойку. Это определённо влияет на вашу производительность, потому что вам приходится начинать всё заново», — сказала Шевченко на YouTube-канале Middle Easy.
- 28 марта 2023
-
13:56
-
13:48
-
12:56
-
12:46
-
12:41
-
12:09
-
12:02
-
11:54
-
11:00
-
10:49
-
10:08
-
09:59
-
09:54
-
08:49
-
00:56
- 27 марта 2023
-
23:56
-
23:14
-
23:03
-
21:56
-
20:40
-
20:16
-
20:07
-
18:55
-
17:38
-
16:26
-
16:12
-
15:45
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:16
-
14:11
-
13:58
-
13:38
-
13:17