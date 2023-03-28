«Я забирала весь бой до сабмишена». Шевченко — о поражении от Грассо

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась по поводу поражения от мексиканки Алексы Грассо.

«Я пересматривала поединок и почувствовала то же самое, что и во время самого боя. Я его полностью забирала, начиная с первого раунда и до самого последнего момента. Так что всё поменялось. Это стало хорошей встряской для меня. Я не тот человек, который будет опустошён на долгое время», — сказала Шевченко на YouTube-канале Middle Easy.

Напомним, Шевченко выигрывала на судейских карточках, однако в четвёртом раунде пропустила проход соперницы за спину и проиграла в результате удушающего приёма.