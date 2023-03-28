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Джонсон ответил на вопрос о своём желании сыграть в шахматы с Путиным

Джонсон ответил на вопрос о своём желании сыграть в шахматы с Путиным
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Американский боец Кевин Джонсон рассказал о своём желании сыграть в шахматы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Приблизит ли меня победа над Дациком к шахматной игре с Путиным? Да, на сто процентов!» – сказал Джонсон на пресс-конференции.

Напомним, на прошедших выходных Дацик проводил поединок с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Бой завершился уже на старте первого раунда. Соперники сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.

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