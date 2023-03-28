Стерлинг — Сехудо: приду к тебе домой, положу ноги на диван и прикажу принести мне молоко

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг ответил на выпады своего будущего соперника Генри Сехудо.
«Всё, что я могу сказать, это то, что мы ещё узнаем, кто есть кто. Люди сомневаются во мне всю мою карьеру, а я продолжаю показывать им, кто я такой и из чего я сделан. Я много работаю, я заслужил это место, и всё, что я могу сделать, это выйти и доказать, что этот человек снова ошибается. Генри, я приду к тебе домой, положу ноги на диван и прикажу принести мне молоко», — приводит слова Стерлинга MMA Junkie.
Поединок между бойцами состоится 6 мая. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе. Ранее сообщалось, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона отказался страховать титульный бой.
Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:
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