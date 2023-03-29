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Дана Уайт высказался о возможности проведения турниров UFC в Мексике

Дана Уайт высказался о возможности проведения турниров UFC в Мексике
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Глава UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу возможности проведения турниров UFC в Мексике.

«Конечно, мы хотели бы вернуться в Мексику и сделать это, но этого нет в планах прямо сейчас. У нас есть три чемпиона из Мексики. Вероятно, нам следует отправиться туда в ближайшем будущем.

В Мексике очень много выдающихся людей. Я сам, будучи большим фанатом бокса, рос на мексиканской школе. Мексика — очень важный рынок в мире единоборств. Я нетерпелив и ожидаю, что мы отправимся туда как можно скорее», — приводит слова Уайта sherdog.com.

Напомним, три представителя Мексики: Брэндон Морено, Алекса Грассо и Яир Родригес, сейчас владеют титулами промоушена.

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