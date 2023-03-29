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Президент WBC сообщил, с кем подерётся Фьюри после срыва боя с Усиком

Президент WBC сообщил, с кем подерётся Фьюри после срыва боя с Усиком
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, с кем должен провести свой следующий поединок действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии организации Тайсон Фьюри.

«Согласно новой конвенцией WBC в поединке Деонтея Уайлдера и Энди Руиса определится следующий соперник Тайсона Фьюри по защите чемпионского титула», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Однако поединок сорвался, так как стороны не договорились об условиях контракта.

Поединок экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера с мексиканцем Энди Руисом запланирован на 14 октября этого года.

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