Официально: бой Хэйни — Ломаченко пройдёт 20 мая

Абсолютной чемпион мира в лёгкой весовой категории американец Дэвин Хэйни и звёздный украинский боксёр Василий Ломаченко проведут поединок 20 мая в Лас-Вегасе в MGM Grand Garden.

Дэвин Хэйни vs Василий Ломаченко

Дэвин Хэйни свой последний поединок провёл в октябре прошлого года, выиграл у австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей и защитил чемпионские титулы. Всего в активе американца 29 побед в профессиональной боксёрской карьере, 15 из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Василий Ломаченко также в октябре 2022 года провёл свой последний поединок и выиграл у Джэмейна Ортиса единогласным решением судей, нанеся американцу, таким образом, первое поражение в карьере. На счету украинца 17 побед и два поражения на профессиональном ринге.