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Ломаченко может провести бой со Стивенсоном, если одержит победу над Хэйни

Ломаченко может провести бой со Стивенсоном, если одержит победу над Хэйни
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Известный украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко может встретиться с Шакуром Стивенсоном в случае победы в титульном поединке над Дэвином Хэйни.

Об этом сообщил промоутер украинского боксёра Боб Арум.

«Ломаченко — Стивенсон — это план, если Василий победит Хэйни. Если же выиграет Дэвин, то не уверен, что он останется в лёгком весе. У меня большие сомнения на этот счёт. Он довольно крупный парень и природа возьмёт своё, наверняка. Так что предвижу, что Хэйни поднимется категорией выше, если выиграет у Ломаченко», — приводит слова Арума BoxingScene.

Титульный поединок между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни пройдёт 20 мая в MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

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