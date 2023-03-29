Ломаченко может провести бой со Стивенсоном, если одержит победу над Хэйни
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Известный украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко может встретиться с Шакуром Стивенсоном в случае победы в титульном поединке над Дэвином Хэйни.
Об этом сообщил промоутер украинского боксёра Боб Арум.
«Ломаченко — Стивенсон — это план, если Василий победит Хэйни. Если же выиграет Дэвин, то не уверен, что он останется в лёгком весе. У меня большие сомнения на этот счёт. Он довольно крупный парень и природа возьмёт своё, наверняка. Так что предвижу, что Хэйни поднимется категорией выше, если выиграет у Ломаченко», — приводит слова Арума BoxingScene.
Титульный поединок между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни пройдёт 20 мая в MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.
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