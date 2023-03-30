Умар Нурмагомедов ответил Сехудо, который назвал его самым опасным бойцом в дивизионе

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, ответил экс-чемпиону UFC в двух дивизионах Генри Сехудо, который ранее назвал его самым опасным бойцом легчайшего веса.
«Генри знает, о чем говорит. Спасибо большое, чемпион, и удачи тебе!», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Умар Нурмагомедов в январе встретился с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал его в первом раунде. У россиянина 16 побед и ни одного поражения в ММА.
Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. В следующем поединке он будет драться за титул с Алджамейном Стерлингом.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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