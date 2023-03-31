Александр Емельяненко выразил готовность к реваншу с Дациком

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил готовность провести реванш с соотечественником, Вячеславом Дациком.

«Дацик выиграл, молодец. Тем более Мондрагона я побеждал, и побеждал более красиво, нежели это сделал Вячеслав. Я готов подраться с Дациком, готов на реванш. Пусть организации цепляются за это, организуют нам бой и делают реванш.

Я бы поменял защиту. Уже не прижимал бы руки к лицу, а держал бы их на расстоянии. И все его боковые удары из-под жопы я бы отбивал на расстоянии. И он бы разбивал руки, предплечья о мои локти», — сказал Александр Емельяненко в эфире РЕН ТВ.

Напомним, Дацик и Емельяненко встречались в боксёрском поединке осенью прошлого года. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности: