Александр Емельяненко выразил готовность к реваншу с Дациком

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил готовность провести реванш с соотечественником, Вячеславом Дациком.
«Дацик выиграл, молодец. Тем более Мондрагона я побеждал, и побеждал более красиво, нежели это сделал Вячеслав. Я готов подраться с Дациком, готов на реванш. Пусть организации цепляются за это, организуют нам бой и делают реванш.
Я бы поменял защиту. Уже не прижимал бы руки к лицу, а держал бы их на расстоянии. И все его боковые удары из-под жопы я бы отбивал на расстоянии. И он бы разбивал руки, предплечья о мои локти», — сказал Александр Емельяненко в эфире РЕН ТВ.
Напомним, Дацик и Емельяненко встречались в боксёрском поединке осенью прошлого года. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.
Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности:
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