Тренер Ковингтона: Колби готовился к бою с Чимаевым и не ожидал получить титульник

Даниэль Вальверде, тренер американского бойца Колби Ковингтона, признался, что его подопечный не рассчитывал получить титульный бой с Леоном Эдвардсом и готовился к поединку с Хамзатом Чимаевым.

«Ковингтону пришлось долгое время оставаться вне игры после трусости, проявленной Хорхе Масвидалем. Прошло четыре месяца, как Колби вернулся в зал. Он готовился к бою с Чимаевым, потому что Ковингтон был уверен, что это именно тот поединок, который нужен UFC. Видимо, они не поверили, что Хамзат сможет уложиться в лимит полусредней весовой категории. Все знают, что Чимаев — средневес, но Колби был готов и не ждал титульник. Решение дать ему титульный бой приняли в UFC», — цитирует тренера портал Sherdog.

Колби Ковингтон должен провести следующий бой с Леоном Эдвардсом за титул чемпиона в полусреднем весе.