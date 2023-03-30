Ковингтон заявил, что должен подраться на одном турнире с Джонсом

Дважды являвшийся претендентом на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон считает, что ему должны дать бой на одном турнире с Джоном Джонсом.
«Я думаю, что сейчас, когда всё складывается так, как складывается, лучшее, что может произойти — это бой Джона Джонса со Стипе Миочичем и мой бой в этом же карде. Кто не хочет увидеть меня на сцене с моим старым приятелем, старым другом Джоном Джонсом?
UFC знает, что мне всё равно, будет ли мой бой главным в карде. Я бизнесмен. Выхожу, делаю вес и бьюсь. Не то что этот гремлин с собачьей мордой Хамзат Чимаев.
Пусть UFC решает, когда этому произойти, мне всё равно. Никто другой не решает — ни Леон Эдвардс, ни эти журналисты, ни эти фанбои, которые плачут, что, кстати, совершенно уморительно.
Если вы хотите спросить, как у меня дела, то у меня всё отлично, потому что все мои ненавистники сейчас несчастны», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.
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