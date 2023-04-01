Sports Illustrated: бой Эдвардса и Ковингтона — в разработке на UFC 291 в Лондоне

Титульный поединок в полусредней весовой категории между британским бойцом, действующим чемпионом промоушена Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном может возглавить турнир UFC 291, который должен пройти 22 июля в Лондоне, сообщает Sports Illustrated.

На турнире UFC 286 Эдвардс успешно провёл первую защиту титула в полусреднем весе, выиграв решением большинства судей у Камару Усмана. До этого, в августе прошлого года, Эдвардс выиграл у Усмана нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс чемпиона.

После UFC 286 президент промоушена Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Эдвардса станет Колби Ковингтон, который свой последний бой провёл больше года назад и выиграл единогласным решением судей у Хорхе Масвидаля.