Член Зала славы UFC: Джонс станет величайшим бойцом, если победит двух парней

Бывший тяжеловес UFC, а ныне член Зала славы легендарный американец Кен Шемрок высказался о звёздном соотечественнике и действующем чемпионе организации Джоне Джонсе.

«У Джонса действительно есть возможность стать величайшим бойцом всех времён, но, по моему мнению, он должен сразиться с Миочичем и Нганну. После боёв с этими двумя парнями… его статус станет основательней.

В спорте стали слишком часто разбрасываться словом «величайший». Джонс является одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, никаких сомнений, но не торопитесь называть его величайшим. Сейчас он находится на пути к этому, но давайте убедимся в том, что он его пройдёт», – сказал Шемрок в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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