Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Материнская компания UFC близка к покупке WWE

Материнская компания UFC близка к покупке WWE
Комментарии

Компания Endeavour, владеющая промоушеном UFC, может приобрести американский рестлинг-промоушн WWE. Стороны находятся в стадии продвинутых переговоров. Об этом информирует CBS Sports.

Сумма сделки оценивается в $ 9,3 миллиарда. Ожидается, что Endeavour создаст новую публичную компанию, которая будет управлять как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavor, остальные 49% – владельцам WWE.

О сделке может быть объявлено уже сегодня, 3 апреля. Исполнительным директором новой компании станет Ари Эмануэль – основатель и действующий гендиректор Endeavor. Отмечается, что в структуре UFC изменений не произойдёт. Его президентом останется Дана Уайт.

Семь косяков великого и ужасного Даны Уайта:

Материалы по теме
UFC 287: возмездие Адесаньи или величие Перейры? На кону пояс короля среднего веса. LIVE
Live
UFC 287: возмездие Адесаньи или величие Перейры? На кону пояс короля среднего веса. LIVE
1
2
0
0
0
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: CBS Sports

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023