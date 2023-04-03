Бивол объяснил, почему хочет провести бой с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) рассказал, что в следующем поединке хотел бы сразиться с соотечественником, действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

«Я говорил своей команде, что в следующем бою хочу встретиться с Артуром Бетербиевым. Моя цель – объединить пояса в этом году.

Я видел некоторые фрагменты боя [Бетербиева с Энтони Ярдом]. Это был хороший бой. Оба боксёра продемонстрировали твёрдость и решительность. Узнал ли я что-нибудь новое? Может быть», — приводит слова Бивола The Ring.

В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом. В активе Бетербиева 19 побед в 19 боях.

Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка: