Бивол объяснил, почему хочет провести бой с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) рассказал, что в следующем поединке хотел бы сразиться с соотечественником, действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
«Я говорил своей команде, что в следующем бою хочу встретиться с Артуром Бетербиевым. Моя цель – объединить пояса в этом году.
Я видел некоторые фрагменты боя [Бетербиева с Энтони Ярдом]. Это был хороший бой. Оба боксёра продемонстрировали твёрдость и решительность. Узнал ли я что-нибудь новое? Может быть», — приводит слова Бивола The Ring.
В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом. В активе Бетербиева 19 побед в 19 боях.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
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