Материнская компания UFC приобрела реслинг-промоушен WWE

Компания Endeavour, которой принадлежит лига UFC, приобрела американский рестлинг-промоушн WWE. Об этом информирует пресс-служба Endeavour.
Как отмечает Endeavour, в ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 миллиарда, куда будет входить как UFC, так и WWE.
Ранее сообщалось, что Endeavour создаст новую публичную компанию, которая будет управлять как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavor, остальные 49% – владельцам WWE. Исполнительным директором новой компании, по слухам, должен стать Ари Эмануэль – основатель и действующий гендиректор Endeavor. В структуре UFC изменений не быть не должно. Его президентом останется Дана Уайт.
Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными:
- 3 апреля 2023
-
16:30
-
16:18
-
15:38
-
14:55
-
14:35
-
14:06
-
13:46
-
13:16
-
12:53
-
12:17
-
11:58
-
11:22
-
11:10
-
10:09
-
09:57
-
09:33
-
09:22
-
08:24
-
01:21
-
01:00
-
00:00
- 2 апреля 2023
-
23:57
-
23:20
-
23:06
-
22:09
-
21:53
-
21:36
-
21:16
-
20:10
-
19:59
-
19:15
-
19:04
-
18:05
-
17:28
-
16:27