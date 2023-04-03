Материнская компания UFC приобрела реслинг-промоушен WWE

Компания Endeavour, которой принадлежит лига UFC, приобрела американский рестлинг-промоушн WWE. Об этом информирует пресс-служба Endeavour.

Как отмечает Endeavour, в ходе сделки было подписано соглашение о создании глобальной спортивно-развлекательной компании стоимостью более $ 21 миллиарда, куда будет входить как UFC, так и WWE.

Ранее сообщалось, что Endeavour создаст новую публичную компанию, которая будет управлять как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavor, остальные 49% – владельцам WWE. Исполнительным директором новой компании, по слухам, должен стать Ари Эмануэль – основатель и действующий гендиректор Endeavor. В структуре UFC изменений не быть не должно. Его президентом останется Дана Уайт.

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными: