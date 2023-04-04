Рахмонов ответил на вопрос по поводу боя с Махачевым

Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал, что готов провести поединок с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым, если представится такая возможность.

«Я не знаю просто. Если Ислам Махачев перейдёт в наш вес и захочет драться, то, конечно, я не откажусь. Время покажет», — сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Напомним, в последнем бою Рахмонов одолел американца Джеффа Нила. Победа была одержана сабмишеном в третьем раунде. Махачев в последнем поединке встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.

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