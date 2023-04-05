The Ring: Кроуфорд и Спенс договорились о бое за звание абсолютного чемпиона, есть дата
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Чемпионы мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцы Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) и Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) договорились о поединке, сообщает издание The Ring.
По информации ресурса, поединок состоится 18 июня в Лас-Вегасе (США). Официальный анонс ожидается в конце апреля, на шоу PBC, которое возглавит бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
Эрролу Спенсу 33 года. Боец не выступал с апреля 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде кубинского ветерана Йордениса Угаса, объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.
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