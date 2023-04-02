Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс возобновили переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона
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Чемпионы мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцы Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) и Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) возобновили переговоры о поединке, сообщает инсайдер Dallas News Кэлвин Уоткинс.
Напомним, Спенс и Кроуфорд пытались договориться о поединке во второй половине 2022 года, однако так и не достигли успеха.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
Эрролу Спенсу 33 года. Боец не выступал с апреля 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде кубинского ветерана Йордениса Угаса, объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.
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