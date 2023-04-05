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Тренер Ковалёва ответил на вопрос по поводу возможного боя Усик — Уайлдер

Тренер Ковалёва ответил на вопрос по поводу возможного боя Усик — Уайлдер
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Известный специалист Джеймс «Бадди» Макгирт, наставник трёхкратного чемпиона мира Сергея
Ковалёва, признался, что хотел бы увидеть поединок между украинцем Александром Усиком и представителем США Деонтеем Уайлдером.

«Бой Уайлдера и Усика? Я бы хотел увидеть этот поединок. Полагаю, он получился бы очень интересным.

Усик и Дюбуа? Это хороший бой. В настоящий момент есть много отличных супертяжеловесов. Вопрос в том, чтобы эти парни вышли на ринг и подрались друг с другом. А вообще есть много хороших супертяжеловесов», — сказал Макгирт на канале ESNEWS в YouTube.

Ранее Макгирт высказался о бое за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Дэвином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко.

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:

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