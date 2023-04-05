Тренер Ковалёва предсказал исход поединка Хэйни — Ломаченко

Джеймс «Бадди» Макгирт, наставник трёхкратного чемпиона мира россиянина Сергея Ковалёва, высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Дэвином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко, который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
«Я поставлю на Хэйни. Мне нравится Дэвин. Он сильно прибавил за последние несколько лет. И сейчас он находится на высоком уровне. Парень начал демонстрировать зрелость. С каждым боем он становится только лучше», – сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу EsNews.
Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортису, победив единогласным судейским решением. Хэйни также в октябре защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
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