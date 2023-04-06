Марк Хант: бойцов UFC избивают за жалкие деньги, они не могут бороться за свои права

Бывший боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC именитый новозеландский ветеран Марк Хант раскритиковал свой бывший промоушен, а также отметил высказывания американского видеоблогера Джейка Пола, привлекающего внимание к зарплатам спортсменов.
«Бойцы UFC выходят в клетку, и их избивают за жалкие деньги. Они даже не могут бороться за свои чёртовы права. Есть один парень [Пол], который знает, как вести бизнес. Когда же я смотрю на других бойцов, то думаю: «Боже, он подписал контракт с компанией, которая делает с ним что хочет».
Джейк Пол, как и многие парни, говорит об этом, и это хорошо. Хорошо, что он зарабатывает большие деньги в боксе, потому что это показывает, как эксплуатируют бойцов UFC», – сказал Хант в интервью YouTube-каналу The Casual Fan Experience.
- 6 апреля 2023
-
01:06
-
00:55
-
00:28
-
00:06
- 5 апреля 2023
-
23:52
-
23:35
-
23:06
-
22:17
-
22:02
-
21:29
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:11
-
19:36
-
18:53
-
18:38
-
17:54
-
17:32
-
16:56
-
15:59
-
14:44
-
14:40
-
13:57
-
13:47
-
13:40
-
13:25
-
12:52
-
12:38
-
12:21
-
11:47
-
11:01
-
10:40
-
10:21
-
09:39