Марк Хант: бойцов UFC избивают за жалкие деньги, они не могут бороться за свои права

Бывший боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC именитый новозеландский ветеран Марк Хант раскритиковал свой бывший промоушен, а также отметил высказывания американского видеоблогера Джейка Пола, привлекающего внимание к зарплатам спортсменов.

«Бойцы UFC выходят в клетку, и их избивают за жалкие деньги. Они даже не могут бороться за свои чёртовы права. Есть один парень [Пол], который знает, как вести бизнес. Когда же я смотрю на других бойцов, то думаю: «Боже, он подписал контракт с компанией, которая делает с ним что хочет».

Джейк Пол, как и многие парни, говорит об этом, и это хорошо. Хорошо, что он зарабатывает большие деньги в боксе, потому что это показывает, как эксплуатируют бойцов UFC», – сказал Хант в интервью YouTube-каналу The Casual Fan Experience.