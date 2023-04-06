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Кремлёв сообщил, что IBA подписала соглашение о сотрудничестве с ООН

Кремлёв сообщил, что IBA подписала соглашение о сотрудничестве с ООН
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал, что его организация теперь будет сотрудничать с Организацией Объединённых Наций (ООН).

«Приехали в офис ООН, познакомились с историей и подписали соглашение о сотрудничестве с UNITAR, отделением ООН, которое занимается дипломатией. Весь мир — единое целое. Давайте беречь себя и нашу прекрасную планету! Отмечу, что IBA развивает бокс во всём мире, и современное сотрудничество с ООН позволит нам быть более результативными.

Потому что цели одни — помочь каждой стране, чтобы все вместе могли двигаться в современность, уважая ценности и культуру каждой страны. Подписание соглашения — это важный шаг, который поможет нам создать больше возможностей для всей семьи IBA, а также спортсменов, у которых после спортивной карьеры может быть стабильное будущее», — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.

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