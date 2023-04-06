Сборная России огласила заявку для участия в международных Боливарианских играх

В Каракасе, столице Венесуэлы, пройдут международные пятые Боливарианские игры, в которых примет участие сборная России.

Национальная команда огласила заявку спортсменов, которые примут участие в турнире:

Мужчины: Артур Нагапетян, Сергей Ярулин, Станислав Максюченко, Алексей Скомороха, Абдул-Керим Тапаев, Сергей Слободян, Иван Верясов.

Женщины: Екатерина Пальцева, Карина Тазабекова, Дарья Абрамова, Надежда Голубева, Азалия Аминева, Анастасия Шамонова.

В октябре Совет директоров Международной ассоциации бокса проголосовал за допуск спортсменов из России и Беларуси к международным турнирам. Напомним, Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

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