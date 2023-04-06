Гилберт Бёрнс назвал самых великих бразильцев в истории MMA

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразильский ветеран Гилберт Бёрнс поделился мнением о соотечественниках, которых считает лучшими в истории смешанных единоборств.

«Лучшим назову Антониу Родригу Ногейру. После него в моём списке будет Андерсон Силва – легенда. Назову также Жозе Альдо. Номер четыре для меня — Фабрисиу Вердум. В моих глазах он один из лучших. Чемпион мира по джиу-джитсу, чемпион ADCC и чемпион UFC. Многие не так часто о нём вспоминают, но я его помню», — сказал Бёрнс на канале Morning Kombat в YouTube.

Напомним, в следующем поединке Бёрнс встретится со звёздным американцем Хорхе Масвидалем. Их бой состоится на UFC 287 в ночь с 8 на 9 апреля мск.

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