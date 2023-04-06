Менеджер Емельяненко подтвердил информацию о дебоше Александра

Никита Бурчак, менеджер знаменитого российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, прокомментировал информацию о том, что спортсмен задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву.
«Александр подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Сейчас я его встретил в аэропорту в Москве, всё хорошо. Я больше по спортивной части, но приходится комментировать то, как Александр криво пошёл, «прямо» сходил в туалет. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет, но с другой стороны.
Вот Александр сходил в туалет, и об этом знает вся страна. Если серьёзно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет. Да и даже по видео, выложенным в соцсетях, это понятно. Спасибо сотрудникам полиции за понимание и содействие в сложившейся ситуации», — цитирует Бурчака «Матч ТВ».
- 6 апреля 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:29
-
22:56
-
22:29
-
21:27
-
20:47
-
20:28
-
20:10
-
19:47
-
18:59
-
18:30
-
17:44
-
17:31
-
17:09
-
16:52
-
16:36
-
15:55
-
15:18
-
14:58
-
14:30
-
13:47
-
13:26
-
13:25
-
11:59
-
11:30
-
11:00
-
10:34
-
10:14
-
09:59
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:40
-
08:10