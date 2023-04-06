Менеджер Емельяненко подтвердил информацию о дебоше Александра

Никита Бурчак, менеджер знаменитого российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, прокомментировал информацию о том, что спортсмен задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву.

«Александр подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Сейчас я его встретил в аэропорту в Москве, всё хорошо. Я больше по спортивной части, но приходится комментировать то, как Александр криво пошёл, «прямо» сходил в туалет. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет, но с другой стороны.

Вот Александр сходил в туалет, и об этом знает вся страна. Если серьёзно, то никаких претензий у правоохранительных органов к Александру нет. Да и даже по видео, выложенным в соцсетях, это понятно. Спасибо сотрудникам полиции за понимание и содействие в сложившейся ситуации», — цитирует Бурчака «Матч ТВ».