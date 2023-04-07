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Фанаты отреагировали на заявление Хабиба Нурмагомедова о возвращении в спорт

Фанаты отреагировали на заявление Хабиба Нурмагомедова о возвращении в спорт
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Болельщики отреагировали на новый пост экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который показал свою тренировку на беговой дорожке и анонсировал своё возвращение в спорт, отдельно указав, что это не ММА. Его фанаты начали гадать и делиться мнениями о том, в каком виде спорта и против кого Хабиб будет смотреться лучше всего.

lqvsh_: «Бой без правил против Жоржа Сен-Пьера?»

smark79.855: «Дебют в профессиональном футболе».

zackrahmani: «WWE».

robert__asatryan: «Он сыграет благотворительный матч за мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в июле».

55shy: «Бой без правил против медведя».

jxshua_hxrris: «Если это UFC, пожалуйста, дерись в своём нормальном весе и больше не издевайся над легковесами».

mmaheads: «Пожалуйста, проведи матч по грэпплингу с Жоржем Сен-Пьером».

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